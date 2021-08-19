本次因西南氣流及颱風連日豪雨影響，造成高雄嚴重農損，到18日，高雄農損已超過1億1105萬元，並以木瓜及番石榴最為嚴重，市長陳其邁15日前往燕巢區關心番石榴受損情況，並向中央爭取番石榴納入免勘災損率品項，農委會於今日公告新增高雄番石榴為免勘災損品項，另農業局也已完成首波救助金查核作業，今日將中央預撥救助金分配至有關公所，首波救助金預計最快8月19日就可以匯入農民帳戶。

本次農損，高雄除農委會於11日公告簡化程序，「非溫室」栽培木瓜、龍眼、西瓜、香瓜、洋香瓜、文心蘭、火鶴、瓜果類及短期葉菜類，均不受到災損20％限制，得免勘災損率；農友申請有關品項，如果有產銷履歷、天然災害救助有案、投保農業保險、領有對地綠色環境給付計畫等文件者，經各區公所查證確認更可免除現勘程序。

因高雄番石榴產區受到本次連續強降雨影響，導致番石榴普遍受災，有果實劣化、落果、花芽分化比例較低情形，經陳其邁市長爭取，中央審查符合災損天氣參數，於今(18)日公告新增番石榴為得免勘災損率品項，同時公告長豇豆、食用番茄、青蔥，4項均為非溫室栽培者，也一併納入；倘有產銷履歷、天然災害救助有案、投保農業保險、領有對地綠色環境給付計畫等文件者，經各區公所查證確認，同樣可免除現勘程序。

本次災害救助受理至本月19日止，市長指示農業局儘速依農委會規定協助受災農友取得救助金早日復耕，17日農業局已邀集改良場及農糧署完成美濃、六龜、內門及楠梓區的首批災害救助案件查核作業，今天已將中央預撥1億4千399萬救助金，分配至有關公所，首批符合資格農戶救助金145萬明天也會入帳，同時市府亦持續辦理有關受理及查核作業，農戶收到核定結果通知單即可確認救助審查結果，同時救助金也會同步核發撥款。

農業局表示，本月19日前請受災農友向公所申辦救助，並感謝中央公告有關免勘災損率品項，市府也會協助農友，從寬、從速、從簡，依農委會指示全力配合，力求儘速撥款，中央地方共同協助農友復耕、減輕損失。