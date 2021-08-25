法務部矯正署明陽中學黃姓教導員前年夾帶違禁品等入校供4名男學生使用，他還給學生香菸做為生日禮物及校內班際比賽得名的「獎勵」，懲戒法院第一審將他判處撤職並停止任用2年，他提上訴辯稱為鼓勵學生有榮譽心、爭取好成績，動機良善，遭駁回確定。

刑事部分，高雄地院依對於主管事務圖他人不法利益4罪，將黃男判刑2年，緩刑5年，緩刑期內付保護管束，並應接受地方檢察署所舉辦之法治教育3場次，暨向國庫支付50萬元，及褫奪公權2年，他提上訴後，高雄高分院審理中，尚未確定。

2019年8月黃姓男子因負責的高三班長校內班際比賽得名，他前往對方舍房，交付香菸1包（20支）作為獎勵，之後對方生日將至，他又給對方香菸作為生日禮物，他還利用明陽中學辦理懇親會之際，代購乳清高蛋白粉給對方，他以此方式夾帶違禁品供4名學生使用。

去年2月2日黃男未編排勤務，卻擅自進入戒護區學生宿舍，並擅自打開舍房門，將未經檢查之物品挾帶擲入舍房。

懲戒法院第一審將他判處撤職，他提上訴辯稱，動機實乃為鼓勵學生有榮譽心、爭取好成績，動機良善，請求法官更改處分，但第二審認為上訴沒有理由，原判決並無違法不當之處，駁回定讞。