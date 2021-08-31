台中市長盧秀燕和總統蔡英文同樣是8月31日生日，市議會國、民兩黨市議員今天都分別祝盧秀燕生日快樂；盧秀燕並許下三個願望，希望「市民平安、城市平安、市府和市議會公務順利」，政壇人士戲稱「莫非下屆總統也是8月31日生日」？似乎意有所指。

台中市長盧秀燕是1961年8月31日生日，今天是市政總質詢，盧秀燕生日在議事堂內度過，市議員邱素貞、江肇國等質詢時當場祝她生日快樂。綠營市議員指出，小英總統生日也是今天，她是1956年8月31日生，盧秀燕和蔡英文是同月同日生日，兩人都是處女座，難怪做事情都有自己的原則。

藍營市議員指出，從近期媒體民調中，盧秀燕民調居高不下，還有民調直接做六都市長誰最適合選下屆總統？盧秀燕民調依然備受看好。盧秀燕多次公開表態，她目前專心市政不談論總統議題，從她許下的生日三個願望，就可洞察她仍以市政、市民為重。