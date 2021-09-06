歌手謝金燕唱紅《練舞功》、《嗶嗶嗶》、《姐姐》等夯歌，讓她擁有「電音天后」、「姐姐」等美名，親民的謝金燕也樂於不吝嗇在網上分享生活大小事，而謝金燕今（6日）下午則曬出一組近照，只見謝金燕頂著漸層髮色、大濃妝，還隱約露出結實腹肌，謝金燕久違曬美照，而她的美貌也再升級，46歲狀態凍齡到不科學。

謝金燕今在網上曬出一組近照，照片中，謝金燕頭頂齊瀏海、漸層長髮和性感濃妝，而身穿短版背心的謝金燕，隱約露出小蠻腰和結實腹肌，她整體狀態極佳，凍齡到不科學，完全看不出謝金燕已46歲，美照也讓謝金燕滿意直呼：「這誰呀...這髮型...愛了...應該說...我戀愛了...當蘭（當然）...妝美就不用多說了」。

謝金燕美照吸引「甜姐兒」侯佩岑留言貼愛心貼圖，讓謝金燕直呼：「佩岑妹妹 姐姐想屎（死）你惹啦」，網友也留言狂讚：「姐姐這髮型真的有逆齡，真的很適合姐姐」、「太正了啦」、「姐姐的美就不用多說了... 但還是要說一下 真的太美了啦」、「姐姐，這樣好好抗（看）」，還釣出謝金燕幽默回應：「真的...好抗（看）的不得了」。

不過也有網友則認為，謝金燕美貌又升級「只看照片認不出來」、「完全不像以前的你」、「沒有標記謝金燕還真不知道是謝金燕」，其實謝金燕過去就曾受整形流言纏身，而謝金燕經紀人過去也屢次駁斥整形傳聞，稱姐姐唯一動刀部位是車禍所受的傷「唯一的是車禍時受的臉部跨越鼻樑傷口，一輩子的傷痕、一輩子得爲它牽動神經去完整它！謝謝大家關心，姐姐會跟這傷痛共體共融一生一世。」