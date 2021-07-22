2004年男子陳明輝闖入住宅，強行撫摸年輕女子的胸部後，摔破玻璃零錢筒搶財物後逃逸，她在日記寫「這輩子不會忙記這麼可怕的一天」；警方在玻璃罐碎片採得1枚指紋，2017年比對後將陳男逮捕，最高法院依侵入住宅強制猥褻罪將陳男判囚3年8月定讞。

另陳20年前趁在自強外役監服刑，獲准返家探視及假釋後，先後闖入住宅性侵2名女子，日前最高法院審結，依侵入住宅強制性交罪判刑9年，並須在服刑前接受最長3年治療確定。檢方將再向法院聲請定執行期，決定陳明輝須關多久。

2004年6月2日早上6點多，陳男侵入女子位於桃園的租屋住處後，隨即用她吊掛在衣櫥上之浴袍蓋住她頭部，並對她恫稱「不要動，不然殺了你」，他強行撫摸女子胸部數秒。

之後，陳男取走被害人的背包、玻璃零錢筒等物，她持掃帚欲奪回財物，陳男將玻璃零錢筒隨地扔擲摔碎在樓梯間後逃逸（搶奪部分因追訴權時效經過，檢察官不起訴處分），被害人隨即報警處理。

桃園警方在案發地進行採證，從摔碎的玻璃罐碎片採得指紋1枚，但當時經比對後無相符之指紋，直到刑事局在2017年間進行舊案指紋電腦比對，才查獲陳男。

女子有寫日記的習慣，案發後她寫下「「我想我這輩子永遠不會忘記今天這麼可怕的一天」等內容，法官依據這些日記資料、指紋比對結果，認定陳男犯行明確，將他判刑3年8月，並在刑之執行前，施以強制治療，其期間至治癒為止，但最長不得逾3年確定。