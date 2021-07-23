22歲女子黃姿蓉2004年在台北市南西商圈失蹤，刑事局獲報後組成專案小組，查出她曾在中山捷運站附近和一名中年男子攀談，隨即請家屬前來指認。不過，黃女親友根本不認識對方，案情再度陷入膠著；就在此時，一名女子向警方報案，指自己遭假星探下藥性侵，而犯嫌正是和姿蓉一起出現在監視器中的男子。

比對通聯記錄及被害人說詞後，專案小組發現，這名「星探之狼」的犯案手法如出一轍，都是偽裝成星探搭訕年輕女性，伺機讓對方喝下加料飲品，再把被害人帶到三芝淺水灣的別墅性侵，逞慾後丟包在偏僻地區。與此同時，承辦刑警接獲線報，有多起性侵前科的胡永強假釋後在台北到處犯案，認定他涉有重嫌。

警方查出，胡永強15歲就讀軍校時犯下第一件性侵案，服刑8年後仍惡性不改，1986年到1988年期間，幾乎每2週就犯案，早期專挑西門鬧區大樓暗巷或山區，持刀威脅被害人就範，之後改選人潮多的商圈，用迷姦方式將女性帶到租屋處性侵，再載到路邊或偏僻山區丟包，就連11歲的小女孩都不放過。

胡永強將被害人帶回住處性侵。

誇張的是，胡永強接連犯下性侵案，多次進出監獄，卻都獲得假釋，甚至獲得檢察官裁定交保。員警透露，胡永強每次犯案後，都會向被害人索取100元，就像是作案儀式，似乎深信只要這樣做，就不會被逮到。不僅如此，胡永強曾和警方說，他性慾超強，幾乎「每天都想要」，實在按捺不住，只好一直作案。

胡永強落網後，坦承犯下2起性侵案；至於姿蓉失蹤一事，他也承認當天確實有搭訕女方，藉口要介紹姿蓉拍攝廣告，再把新買的飲料倒入摻有FM2的杯子中，待對方喝下將其帶走。不過，胡男僅承認下藥迷姦被害人，得逞後把她丟包在新店捷運站，自己就離開現場，並不清楚姿蓉之後去了哪裡。

胡永強住處外觀。

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