菸齡超過30年的63歲詹姓男子，多年前曾因呼吸喘就醫，日前他又感覺爬樓梯就會喘且久咳不癒，之後更出現發燒症狀，一度擔心自己是不是感染新冠肺炎，雖自行快篩為陰性，仍嚇得就醫，被診斷為慢性阻塞性肺病發作，所幸經住院治療後終於恢復健康。

詹姓男子告訴醫師，他多年前呼吸喘急就醫後就得知自己罹患慢性阻塞性肺病，但後來症狀改善，只在發作時使用藥物控制，但最近才爬3層樓梯就感覺很喘、咳嗽，1周前更出現發燒情況，很擔心染疫，趕忙到醫院檢查。

亞洲大學附屬醫院胸腔內科主治醫師陳鈴宜指出，詹男到醫院時有呼吸困難、痰很黏稠且幾乎無法咳出，發燒至39度，經X光檢查確診有肺炎情況，且肺炎已使得他過去曾罹患的慢性阻塞性肺病同步發作，緊急安排住院治療，所幸經過10多天治療後病況趨於穩定。

詹男現在不再咳嗽且說話不會喘吁吁，陳鈴宜說，引發慢性阻塞性肺病的主要原因包括抽菸、空氣汙染或環境中含有害物質等外來物質刺激，使得氣道反覆發炎，甚至出現呼吸道狹窄、痰液不易清除等結構問題，嚴重時甚至可能影響呼吸道氣體交換、造成缺氧。

陳鈴宜強調，慢性肺阻塞肺病初期症狀以咳嗽、有痰為主，台灣地區引發其病症的主因仍與抽菸有關，發病早期卻容易被抽菸族群忽略，呼籲民眾若發現自己或親友有類似症狀，應儘速就醫，而已出現慢性阻塞性肺病者也應確實戒菸、規律用藥，可延緩肺功能快速惡化。