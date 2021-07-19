新北市中和今年5月發生火燒車事故，駕駛將剛買1個月的新車停在停車場，未熄火下車後，轎車儀表板隨後竟竄出火光，整輛車接著陷入火海、燒成剩骨架，車內還放有10萬元現金；車主近日控訴，鑑定報告明確指出是電器因素，非人為導致，但車廠不願承認缺失，也沒有召回、停賣同車款，痛批對方用僥倖心態拖延。

居住在新北市土城區的1名網友在臉書「爆料公社」上發文表示，他在今年4月買了1輛日系廠牌的轎車，沒想到買不到1個月，某日他因為尿急，將車停在自家停車場後，未熄火就下車回家上廁所，沒想到轎車的儀表板突然冒出火光，接著整輛車就陷入火海，最後燒到焦黑、僅剩骨架，甚至波及旁邊1輛車。

新北市中和今年5月發生火燒車事故，駕駛將剛買1個月的新車停在停車場，未熄火下車後，轎車儀表板隨後竟竄出火光，整輛車接著陷入火海。（取自臉書「爆料公社」）

該網友表示，所幸當時他不在車內，而車上還有10萬現金也燒毀了，事後鑑定報告出爐，確定起火點在駕駛座儀表板附近，屬電器因素，排除人為原因；他控訴販售的汽車公司始終不願承認車子有問題，也沒有第一時間召回、停賣同車款款，「真的不應該用僥倖心態拖延！希望其他有同車款或是要買這車款的人要注意了」。

其他網友則留言提醒，「有加裝行車記錄器嗎？有加裝測速照相提醒嗎？有的話可能就沒那麼好解決」，也有人懷疑是儀表板附近額外的配備導致，「如果是單一事故通常車廠不會做出大規模召回，除非有明確瑕疵」、「將火災鑑定書寄給台灣車測中心」、「才買1個月而已就自燃，太扯了吧！」