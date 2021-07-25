某家新竹科技公司總經理，去年9月開車載著妻兒行經台北市忠孝東路四段SOGO百貨前時，從忠孝東路快車道直接螃蟹式橫切後右轉復興南路，遭大安分局員警攔查，李男當場表示說「百貨前一堆計程車違停，慢車道被佔據只好這樣轉彎」，隨即不顧員警駛離而遭舉發拒檢逃逸、違規右轉罰單，事後遭吊扣駕照6個月並罰鍰2萬600元，但該位總經理不服提告，法官檢視員警密錄器畫面後，認定他違規右轉且不顧員警拍打車身攔阻直接卻，已構成拒檢逃逸，判李男敗訴。

根據判決書記載，該名總經理主張，當日下午SOGO百貨因前有多部臨停車輛，右轉復興南路之後，也由快車道轉停路邊，還向該名員警說明忠孝東路4段SOGO前的路況。

總經理和員警說明時，太太和小孩皆在車上，他向員警表示，「如果你要開罰單，你就開吧」，說完之後就緩緩地將車子駛離了。因此主張自己是在路況不允許的情況下才由右邊第二道右轉，也向員警說明過原委而不服他的取締。但總經理不滿，是否因不服員警的取締，就要處罰逃逸和吊扣駕照六個月，是否處罰過重？因此向法院提出告訴。

但法官檢視大安分局員警提供的密錄器花面後，確認當時員警於忠孝東路四段沿路行走時，前方路口號誌為紅燈，可見忠孝東路四段右轉車專用道，不論計程車及一般小客車均依序排隊停等紅燈，並依序排隊右轉前行。但該位總經理白色小客車行駛於忠孝東路四段直行快車道上，員警執勤站立於復興南路一段分隔島邊，白色小客車違規右轉進入復興南路一段，員警見狀後手持指揮棒並吹哨將其予以攔停，並請總經理出示行照、駕照及告知欄停之違規事實，但他未依規定配合員警指揮受檢，員警當場拍打車身，仍關上車窗不聽勸阻仍繼續前往復興南路一段駛離。

法官認定，總經理主觀上縱無故意，亦有過失，而有「拒絕停車接受稽查而逃逸」之主觀歸責事由，足以認定他當場經舉發警員舉發違規停車，未遵守責令提出證件資料以利稽查舉發，卻駕車逃逸現場之違規行為至為明確，因此判決總經理敗訴。