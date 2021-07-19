明泰（3380）19日上午配合竹科管理局要求，對公司285名移工進行快篩，快篩結果出現一名陽性反應者，再經過PCR採檢後，確認全數陰性，為杜絕疫情，明泰也擬具了一系列防疫手段。

明泰表示，為降低疫情的衝擊，對外籍移工管理的方式，採取廠區與宿舍同步分流的作法，確保從宿舍到工廠都維持一致性管理措施。另為增加廠區內防疫強度，除了要求每位生產線人員須全程戴口罩之外，於工作期間均追加配戴防護面罩，針對休息區也增設防疫隔板及社交距離的管理，避免群聚的情況。

在宿舍防疫部分，明泰表示，也有針對人員進出做管制，並配合測量體溫及消毒、足跡調查，並進行人員分流；另日用品的採買依照需求緊急程度，可由管理員代買或線上選購，配送至宿舍經消毒後通知移工領取。同時宿舍也有獨立空間設置居家隔離房，隨時能因應疫情變化做出合適的配套方案。

在移工通勤之交通車部署上，除要求司機須進行教育訓練外，發車前車內消毒、量測體溫，車內人員需全程配戴口罩，也都有明令要求。此外，為避免群聚並顧及移工宗教信仰，也提供線上教堂服務。

明泰科技強調，公司在管理上均以防疫安全及保護員工健康為首要考量，針對同仁活動場域增加每日清消作業次數，目前持續執行分流，異地及居家辦公，並密切關注疫情的發展情況做滾動式更新相關應變措施。