微解封就要微健身 騎士等紅燈狂舉啞鈴路人全看傻（取自臉書「路上觀察學院」）

疫情微解封，就要利用時間「微運動」；1名網友日前在路上直擊1名機車騎車在停等紅燈時，竟直接拿起啞鈴做起運動，不但將啞鈴放在胸前做手臂彎舉，還高舉到頭底引來周圍民眾注目；原PO笑稱「整個城市都是我的運動館」，其他人則說「還好不是把龍頭拆下來舉」、「時間管理大師」。

1名網友在臉書「路上觀察學院」發表1段影片，影片中1名男騎士在停等紅綠燈時竟拿起啞鈴當場重量訓練起來，該騎士雙手握住啞鈴的兩端做出彎曲手臂的動作，還會將啞鈴高舉到頭頂，短短11秒的影片他共舉了4次啞鈴；讓原PO笑說「整個城市都是我的運動館，微解封後的微運動」。

其他網友則留言笑說，「我還以為他會把整個機車拿起來舉」、「故意練給人看的」、「時間管理大師」、「如果每天下班要走基隆路，很快就變壯」、「還好不是把龍頭拆下來舉」、「終於忍不住了齁」；也有人說該騎士明顯已經越線等停等紅燈，「機車壓線都被拍照了，還有心情在那舉啞鈴」。

2019年也有網友目擊路上有名阿伯等紅燈時，直接用手臂抬起機車龍頭，台中1名男子也在停等紅綠燈時突然下車，做起仰臥起坐和伏地挺身。（翻攝自爆料公社）

不過其實早在2019年就有網友目擊路上有名阿伯騎車等紅燈時，竟直接用手臂抬起機車龍頭，當場做起二頭彎舉；台中市1名男子2年前也在一處路口停等紅綠燈時突然下車，在2輛轎車之間的做起仰臥起坐和伏地挺身，又做出側踢動作後扭扭屁股再跳上機車，爆笑畫面在當時引發討論。