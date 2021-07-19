搶肖像經濟商機，可愛的天竺鼠車車這次開到85度C了！高人氣的馬鈴薯、西羅摩、阿比，還有巧克力、泰迪搖身一變為3D立體冰箱貼，黑溜的眼珠和圓滾的屁屁超級療癒，可以留字條、當裝飾多用途。7/22日起至9/1日到全台85度C門市消費，再加120元，即可加購一款！全台限量4萬個，售完為止。

以羊毛氈打造的定格動畫《PUI PUI 天竺鼠車車》，近來在台灣爆紅，動畫裡單純的劇情與童趣感的角色相當療癒，深受大人小孩喜愛，看準這波熱潮，85度C特地取得正版授權，以8.5公分深、寬6公分完美比例，將影片裡「馬鈴薯、西羅摩、阿比、巧克力、泰迪」五隻超人氣角色，打造成3D立體冰箱貼，手掌大小的天竺鼠車車，捲捲絨毛超高還原了羊毛氈的觸感，不但可以黏在冰箱門上留字條、還能當裝飾一舉數得，讓人愛不釋手。

85度C表示，這五款3D立體冰箱貼 (內附強力磁鐵)，7/22到9/1全台門市限量販售僅有4萬個，消費者只要消費任一品項，即可加價120元購買任一款。迷哥迷姐快來手刀收集一系列五款天竺鼠車車，把家裡的冰箱都貼滿。