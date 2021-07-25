由BAE 系統公司( BAE System)所研發的裝甲多用途車輛 (AMPV) ，現在正在亞利桑那州尤馬試驗場(Yuma Proving Ground YPG)接受嚴格的測試。AMPV是美軍下一代的裝甲運兵車，用於替代服役超過50年的M113系列裝甲車。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，尤馬測試場的官方推特發布，AMPV 正在 YPG 接受可靠性、耐用度和維護測試，每場測試在不同的地形條件，包括碎石環境、沙漠環境，泥水環境等等，當車輛經歷時，測試操作員會透過儀器，不斷收集車輛的情況，與車輛設備的運作是否正常。

AMPV是美國陸軍下一代作戰車輛計畫的其中一款，它是源自M2布拉德雷步兵戰車為基礎，簡化設備所開發的，旨在取代從越戰以來就服役的 M113 裝甲運兵車系列。

US Army’s Newest AMPVs Undergoing Rigorous Testing in Arizona...

M113被稱為「戰場計程車」，有著製造容易、部署方便的優點，1輛M113可以運載11名步兵(不含駕駛)，不過M113的防護力不足，空間也較狹小。因此AMPV將有大幅度的修正-內部容積比 M113 增加了近 80%，動力、生存能力和機動性都明顯更高，冷卻和電氣系統也更加強大，以適應現有和未來的升級。

M113已服役超過50年。(圖/美國陸軍)

BAE 系統公司目前正在為 AMPV 進行低速生產，主要擔任測試，按目前的進度，大約在2023年就可進入少量服役。