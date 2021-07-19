根據投信投顧公會統計，6月台股基金定時定額扣款筆數、人數及金額，相較於去年底分別成長了16.7％、11.6％、18％，顯示長期看好台股表現，投資人持續採定時定額策略投資意願高，其中有10檔的一年報酬率效出四成亮眼佳績。

美國聯準會（Fed）、歐洲央行（ECB）、日本央行（BOJ）三大央行，為降低疫情的衝擊，持續注入大量流動性支持經濟，資產負債表規模逾23兆美元，推升全球各股票市場屢創新高，台股順應國際股市表現，在充沛資金效應的推動下表現持續強勢，亦同步吸引投資人信心。

觀察台股基金一般型定時定額表現，10檔報酬率超過四成，成績相當亮眼，以投信公司表現來看，日盛投信及新光投信包辦2名，其餘包括統一、富蘭克林華美、群益、瀚亞、安聯、凱基各有1檔，表現相對突出。台股目前位於高位震盪，指數維持中多格局下，建議可採用定額方式投資台股基金。

日盛投信台股基金投資團隊表示，台灣為出口導向國家，GDP成長多依賴對美歐市場出口，尤以科技產品的終端需求為最。隨著美歐經濟解封，數位經濟趨勢將持續驅動科技產品報復性消費，該等美歐終端需求出籠有利台灣科技產業補庫存動能，並支撐2021下半年後台股企業獲利維持上修循環。

尤其5月M2年增率衝至近22年新高，台股市場資金面相當充沛，上漲動能可期，建議下半年資產配置絕不能少了台股基金，並要把握短線波動下的布局機會。

台股在上半年交出20.52％好成績，連帶台股基金績效表現亮眼，信心隨著增溫，進入下半年產業旺季。日盛投信建議，透過優質台股基金參與行情，單筆投入進場點不易掌握，在機會風險並存下，可採用定時定額策略投資，具風險分散、平均成本效果，積極型可運用「日日扣」，有助提升定時定額效果。