電池模組廠順達（3211）公布上半年自結損益，第二季稅後純益2.28億元，每股稅後純益1.55元，與今年第一季持平，累計今年上半年稅後純益4.53億元，與去年上半年獲利5.38億元相較衰退16％。

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