順達上半年稅後純益4.53億元 年減16％ 16:402021/07/19 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 電池模組廠順達（3211）公布上半年自結損益，第二季稅後純益2.28億元，每股稅後純益1.55元，與今年第一季持平，累計今年上半年稅後純益4.53億元，與去年上半年獲利5.38億元相較衰退16％。 中鋼6月合併稅前盈餘為83.06億、月增9％ 《傳產》縮短議價 台南榮登銷售王、2.5月賣一房 #稅後純益 #順達 #上半年 #電池模組廠 #自結損益 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中國平安保費收入 罕見衰退 04:102021/07/19 全球財經 《熱門族群》H1工業電腦合併營收年增9.2％ 樺漢續居龍頭 14:342021/07/19 財經 《鋼鐵股》中鋼獲利寫3高 H1每股稅前賺2.23元 14:512021/07/19 財經 《鋼鐵股》大成鋼Q2營收攀峰 Q3續戰新高 12:352021/07/19 財經 《基金》中信小資高價30下周開募 鎖定高價、熱門零股 14:172021/07/19 財經 南亞、台塑營運 下半年衝刺 04:102021/07/19 財經要聞 《航運股》後市樂觀 慧洋-KY一日填息 12:182021/07/19 財經 H1房屋成交天數六年最短 台南77天賣一房最快 17:252021/07/19 財經 上銀光電遭無妄之災 澄清苗栗廠無工安事件 18:412021/07/19 財經 《類股》鋼市H2續旺 鋼鐵股奮起 10:192021/07/19 財經 77天就成交！六都「銷售天數」出爐 台南2.5個月賣1房 12:092021/07/19 房市新訊 財經熱門新聞 美股恐慌情緒爆棚 專家直指：暴賺行情終結 - 財經 台灣第3代半導體神秘大咖 靠這3場關鍵戰役稱霸業界 - 財經 碳中和概念股懶人包 太陽能、風電股的機會來了！ - 財經 Delta病毒從亞洲燒到歐美 道瓊期指重挫近500點 油價殺破7字頭 - 財經 內外資大逃殺 台積電600爆掉 散戶回頭找這3檔 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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