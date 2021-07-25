南瀛農產國際行銷公司最後一批外銷日本的芒果，貼上市長黃偉哲Q版貼紙。（余清永提供／張毓翎台南傳真）

台南市長黃偉哲親力親為，幫助台南芒果爭取更多通路。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

南瀛農產國際行銷公司的玉井蒸熱廠汰舊換新後，可望讓台南芒果外銷佳績再創新高。（余清永提供／張毓翎台南傳真）

台南芒果進入產季尾聲，根據南瀛農產國際行銷公司統計，今年玉井蒸熱場處理後，出口至日韓的芒果量為75.6萬公斤，相較去年46.2萬公斤，成長幅度高達63％。台南市長黃偉哲日前多次與日本永旺（AEON）超市集團，以視訊洽談合作外銷，25日共計3000公斤芒果將封櫃啟程，為今年芒果外銷畫下完美句點。

南瀛農產國際行銷公司總經理余清永表示，今年外銷大幅成長，論起最大功臣，真的得感謝黃市長親力親為，幫助南瀛農產爭取更多日、韓行銷通路，無形中成為他們外銷的主力後盾，不僅為公司帶來銷售佳績，還能讓果農獲得比內銷更高的利潤；再者，農政單位也不用為疫情產生的滯銷問題傷腦筋，著實共創三贏。

針對未來芒果市場發展方向，余清永指出，玉井蒸熱廠的芒果蒸熱量，在全台蒸熱廠中位居第一，但至今已使用17年，設備老舊導致芒果不良率15至25％無法出口，經黃市長向中央爭取5600萬元更新設備，日前行政院長蘇貞昌前往視察時也允諾補助，預期完工後產量增大，未來外銷量可再創新高。

余清永補充，近年南瀛農產銷往日、韓愈來愈穩定，並不斷開拓新市場，把芒果樣品寄過去「試水溫」，受到外國客戶認同，採購意願都很高，去年銷日總量達14.81萬公斤、銷韓31.45萬公斤，總和46.26萬公斤；而今年銷日總量達32.58萬公斤、銷韓43.05萬公斤，總和75.63萬公斤，成長幅度高達約63％。

目前已是芒果產季尾聲，台南仍搶下3000公斤的日本訂單；市府表示，日本永旺超市集團與黃偉哲視訊洽談，並收到台南芒果後，讚許其高品質，決定訂購580箱、每箱5公斤裝的芒果，這批經黃偉哲認證的芒果，均貼上黃偉哲Q版貼紙寄出赴日，代表台南優質芒果持續在日本發光發熱。