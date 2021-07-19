美股道瓊與標普500指數近期屢創新高，但隨著消費者物價指數持續上揚，市場上仍有不小擔憂聲浪，CNN恐懼與貪婪指數（Fear & Greed Index）處在極度恐慌的階段，對此，有專家表示，投資人輕鬆獲利的階段已經結束，正進入過渡時期，不會再出現爆炸性成長。

CNN自2004年起開始計算恐懼與貪婪指數，目前追蹤的7項指標中有4項對未來後市看跌，指數來到23點，處在極度恐慌的階段，同時也比一個月前的45點（中立）還低，此外，市場購買避險資產的比例也提高，即使聯準會並未改變當前的低利率環境，但消費者物價指數上漲仍敲響通貨膨脹的警鐘。

對此，金融顧問集團RBC Wealth Management副總裁Kelly Bogdanova說：「投資人輕鬆獲利的時期已經結束，市場正進入過渡期，不再出現爆炸性成長，但投資人保有恐慌情緒並不是一件太需要擔憂的事情。」

Kelly Bogdanova補充說道，由於市場因為經濟受創，恐懼情緒揮之不去，其實是正常的現象，我寧願看到人們感到恐懼而非自滿，因此當投資人感到緊張，其實我並不擔憂。

不過，金融機構BOK Financial首席分析師Steve Wyett卻表示，就目前債市的現況來看，對於通貨膨脹的擔憂或許是暫時的，如果市場對通膨數據反應很激烈，美債殖利率應該要上漲而不是下滑，這對投資人來說是一個好消息。

目前聯準會並未針對通膨採取實際行動，主席Jerome Powell也多次強調就業市場尚未恢復到疫情前的水準，距離改變貨幣政策還有一段路要走，且在基期效應的影響下，通膨數據可能在未來幾個月維持高檔，但隨著供應鏈恢復正常，數字將會趨緩，是暫時性的狀況。