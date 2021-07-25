台灣連鎖早餐店「美而美」進軍美國，在加州開設首間分店，並在本月22日到24日試營運，菜單也一併公布到官方臉書粉專，其中包含了台灣人都很熟悉的蛋餅、鐵板麵等食物，很快就引發網友熱議，大家都忍不住直呼：「總算能夠讓美國朋友嚐嚐傳說中的大冰奶」。

北美第一間美而美開設在加州弗里蒙特，並於22日到24日進行試營運，官方的臉書粉專也PO出菜單，販售的品項有許多都是台灣人都非常熟悉的食物，像是蛋餅、漢堡、三明治以及鐵板麵，飲料的部分則有紅茶、綠茶、奶茶以及各式咖啡。

不過比起台灣的銅板價，加州的價格卻十分驚人，最為常見的蛋餅就要價5美金（新台幣140元），售價最貴的黑胡椒鐵板麵一份則要9美金（約新台幣252元），讓不少網友全都看呆了，「尊爵不凡的早餐體驗，就是現在！」、「大冰奶連價格也變成American size了」；不過也有網友認為這樣的定價很合理，「在美國很正常的，一份麥當勞6塊雞塊餐就要台幣300多塊」、「這種價錢在當地其實已經算便宜了」。

除此之外，許多台灣網友都將焦點放在「大冰奶」上，紛紛開玩笑：「美國人的腸胃都要被暢通一輪了」、「宿便救星準備登陸美國！」、「不需開處方簽，甜甜的，效果快，專治便秘良方」、「那個防止便祕的國家機密要被公開了嗎」、「讓美國人知道台灣人腸胃的厲害」。