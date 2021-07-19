台股加權指數上周衝高破「萬八」，本周高檔震盪壓回、部分資金呈現獲利了結，19日下探月線支撐。凱基投信表示，台股成交量能仍存在，且在熱錢持續、內資主導下，中長線多頭走勢較不易破局。

凱基開創基金經理人顏克丞表示，台股在內資主導下，電子類股持續轉強，搭配強勢的新台幣走勢，中長線仍有衝高機會，主要觀察資金動能的力道。另外，預估台灣企業獲利修正將受到指數成分調整，估計2022年企業獲利成長率估值約5～10％，中長線仍屬旺勢，加上現階段台股本益比仍處於10年均值附近，評價面來說不算貴，將支撐內資買氣續攻。

顏克丞表示，評估8月中下旬變數較多，須留意市場風格轉換，仍建議產業均衡配置操作為宜。不過，觀察中國計畫2021年要建設60萬座5G基站，上半年中國工信部建設速度較緩，意味下半年5G建設將快速追趕，有機會挹注台廠5G產業供應鏈的需求大開，基金投資組合將持續側重半導體、汽車電子、5G基站等題材，而關注碳中和目標的產業也將納入觀察。

顏克丞進一步分析，市場預期，美聯準會（Fed）將於8月底的Jackson Hole全球央行年會上討論縮減購債議題，後續須留意資金回流美國市場的動向；台灣疫苗供給與施打的速度，以及在8月開始企業陸續公布半年報，台股市場須留意下半年各類股輪動與風格轉換的現象，建議指數逢回作分批加碼策略，較有利累積未來的漲幅空間。