Podcast節目如雨後春筍推出，聲音社交平台Clubhouse席捲全球，「聲音經濟」成為時下新風口。台灣Podcast服務商SoundOn聲浪，宣布整併語音社交第一品牌Goodnight，整合Podcast服務、語音社交、線上即時語音互動、聲音互動論壇服務。雙方App將維持獨立，但未來將有更多整合和推出更多聲音的創新服務，包括SoundOn的App端在七月中已推出聲音論壇，並即將在8月推出進化版的「Clubhouse」功能：聲音社交SoundClub 2.0，持續打造「聲音經濟」的可能性！

整併後新SoundOn集團將成為聲音經濟第一潮流品牌供應商，合併年營收估將突破千萬美金！而雙方團隊則將進行整併，做最大的資源利用並發揮綜效。

【2021年是線上互動聲音經濟元年】

根據美國互動廣告協會（IAB）統計， 2020年美國 Podcast 市場成長14.7％，預估 2021年美國Podcast市場規模將高達10億美元。而預計於今年在美IPO的音頻分享平台「喜馬拉雅」，2021 年第一季度擁有約 2.5 億月活躍用戶，粗估佔中國人口的近五分之一，總估值甚至超過50億美元。另一家在2020成功在美上市的「荔枝」音頻分享平台，亦於平台中整合Podcast、線上即時語音互動。

【聲音經濟 vs. 眼球經濟，伴隨消費者更多時間、促動效果更佳】

根據天下雜誌與東方線上合作的《2021聽經濟大調查》指出，台灣Podcast收聽比例2021年5月已達20%；而超過四成聽眾會利用生活零碎時間收聽，近三成聽眾在通勤時間及運動時收聽，超過兩成聽眾於睡前收聽，成為聽眾日常生活的心靈陪伴。

(圖／明日科學)

SoundOn集團新任執行長暨Goodnight共同創辦人黃建翰表示，「SoundOn和Goodnight的整合，象徵共同探索更多『聲音經濟』可能性的開始！相較於『眼球經濟』眾多業者相互爭奪消費者時間，讓用戶在歷程中需保持判斷及篩選的態度；『聲音經濟』是陪伴消費者時間的行為，不但可獲得更多的消費者時間，且因為信賴度和聲音的高感染度，對於消費者有更大的促動效果及影響力。我們相當看好新的SoundOn集團將致力帶給消費者更健康多元的內容，成為亞洲市場聲音經濟第一潮流品牌！」

【聲音讓消費者更黏、更買單！】

《2021聽經濟大調查》發現，Podcast聽眾有7成每週收聽天數2天以上；固定聽眾有超過6成比例支持 Podcast 廣告置入，46.1% 聽眾會因 Podcast 廣告而主動搜尋相關商品，近1成有實際購買行為；而Goodnight的數據也顯示，用戶平均每日花50分鐘使用其社群服務，顯示「聲音」讓用戶停留時間更長、回訪較頻繁！

【SoundOn與Goodnight合併綜效將帶來全球用戶增長，年營收破千萬美金】

SoundOn集團營運長黃鈴琇分享，「目前SoundOn的Podcast音檔總下載次數已突破10億次，服務聲音創作者達上萬位。2020 年 Q2 Podcast 廣告合作推行至今，已經與超過 130 個品牌合作，節目單元類型包羅生活雜談、新聞時事、心靈雞湯、自我成長、兩性對談等，也嘗試推出廣播劇、懸疑推理遊戲形式節目，覆蓋率已達48類、單月市場規模成長最高近 55 倍，目前台灣 Podcast 聽眾的滲透率還很有很大成長空間，以市場相對成熟的中國及美國市場來看，有三分之一的人口每月都在聽 Podcast，以同比例換算僅以台灣市場推估，未來Podcast聽眾有機會上看成長至800萬人！SoundOn與Goodnight的合併將為用戶增長達到綜效。」

(圖／明日科學)

黃建翰指出，「Goodnight目前全球註冊會員突破千萬人，每天配對通話數超過100萬通，月活躍用戶超過半數來自海外市場，並成功打入日韓、香港、泰國及美國市場，創造大幅獲利，整合SoundOn的Podcast業務與Goodnight的語音社交、線上即時語音互動、聲音互動論壇等服務，預估2021年合併年營收將突破千萬美金！藉由Goodnight團隊的國際化經驗，新SoundOn集團不僅繼續深耕台灣市場，更將致力將台灣本土新創品牌帶向全球、佈局全球聲音經濟市場！」

原文來自 TBE 科技東西