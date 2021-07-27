皇翔(2545)今日股東會通過配息4.5元，如何看待房市景氣，董事長廖年吉指出，明天會更好！還是繼續加碼買很多土地和股票。他說今年全球景氣仍受疫情影響，而政策持續打房，包括央行房貸限制措施等等，整體大環境讓投資客紛紛退出，變成換屋及自住客回籠。

皇翔發言人財務部副總游玉華指出，台灣新冠疫情確診人數變少後，近期來客數有增加，買氣有稍微回升，她說，在原物料價格維持高檔，又有通膨的疑慮之下，預期房市新推的個案房價將會上升，而市場上原有的舊推案則會因銷售的成績考慮是否將售價調整。

對於手中持有的航海王股票，皇翔日前出清獲利不少，今日股東會上有股東提出，依近期的行情來看有套牢的情形，公司要如何處理？游玉華回答指出，投資股票市場是短期閒置資金的運用，因航運最近較熱所以選擇投資，前面已有獲利的一段，後面套牢是整體市場的表現，未來有合適的話會出脫，這需要投資小組更審慎仔細的考慮。

皇翔建設跨足觀光飯店的第二案--日本「格拉斯麗飯店」(Hotel Gracery)，原本預期將在今年7月開幕營運，游玉華說，目前還在旅館登記當中，來不及在原定時間開幕。至於在今年6月標下的微風南京地上權，她則指出，應該會朝向辦公大樓來規劃，另外，中和都更案已和新北市府簽約，目前正在走都更程序，預估明年底有機會拿到建照。

皇翔今年第4季計劃將推出新北土城明德段222號個案，明年度推案初步規劃有新北土城明德段109號個案，及永和段(永寧段)的兩筆個案。