隨著消費者逐漸回復疫情前行為，生產N95口罩的3M、物流巨頭優比速（UPS）等疫情贏家，成長動能有放緩跡象，對這些正為成本上漲及供應鏈吃緊苦惱的業者來說，更添棘手挑戰。

優比速表示，包裹運送量相較一年前明顯減少，警告未來成長恐趨緩，此話一出導致UPS股價慘跌近10％。來舒（Lysol）、滴露（Dettol）等清潔用品的製造商表示，自3月初以來，美國的消毒劑銷量跌掉三分之一以上。

罐頭濃湯品牌金寶湯（Campbell Soup）上個月公布，在上季美國湯品銷量暴跌21％，與去年同期的情況相比有如天壤之別。去年此時食品製造商的出貨速度，追不上消費者的瘋狂囤貨潮。

在此同時，3M公司削減疫情期間一度缺貨的N95口罩全球產量，主要基於新冠疫苗接種率提高，口罩銷量勢必下跌。

不過口罩生產商大多能保持強勁的銷售動能，係因Delta變種病毒肆虐料又見防疫限制升級，再次燃起口罩產品的旺盛需求。美國疾病管制預防中心（CDC）27日建議，新冠疫情嚴重地區的民眾，即使接種過疫苗，在公共室內場合還是應戴上口罩。

優比速第2季的全球每日平均運量年降0.8％，美國每日平均運量年跌2.9％，是自2011年初以來首見季度運量下滑。

全美最大N95口罩生產商3M透露，因染疫住院人數減少，第2季呼吸器銷量比第1季少了11％。今年下半口罩銷售額，可能較去年同期銳減多達3億美元。

上述企業在疫情高峰期靠著飛快成長，緩解產品短缺衝擊及其他疫情相關的挑戰，但如今它們的營運蒙上陰影。這些疫情贏家正苦於成本通膨升溫和供應鏈問題，現又有成長前景放緩的噩耗，讓他們更添壓力。

生產來舒清潔劑的英國利潔時公司（Reckitt Benckiser Group）執行長納拉西姆漢（Laxman Narasimhan），在談到衛生產品需求時指出，「我們觀察到消費者行為改變，尤其美國第二季這方面需求萎縮程度，出乎我們預料。」