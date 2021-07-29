由於比賽沒有現場轉播，楊裩弼一家人只能在家中守候教練傳來的訊息，還有官網線上文字比數了解比賽情形，心情也跟著比分上上下下。（吳建輝攝）

台灣射擊好手楊昆弼29日迎接第二天東京奧運男子不定向飛靶資格賽，28日以總分72分暫居第21名 ，29日2局比賽必須都射出滿靶才有機會挺進決賽，楊昆弼首輪果然射出滿靶的好成績，但二輪卻失誤只射出24分最終以121分拿下第14名無緣晉級，但楊昆弼今年才22歲，未來指日可待，爸爸楊昭奮得知消息後，肯定兒子表現，也鼓勵他不要氣餒再接再厲。

東京奧運男子不定向飛靶資格賽，28、29兩日進行5局比賽，29人取6人晉級，29日2輪比賽首輪拿下25分滿分，第二輪同樣拿下24分的超水準演出，但可惜最終以121分拿下第14名，五局比賽分別拿下25、24、23、25、24的超水準表現。

由於比賽沒有現場轉播，楊裩弼一家人只能在家中守候教練傳來的訊息，還有官網線上文字比數了解比賽情形，心情也跟著比分上上下下，確定無緣晉級後家人顯得有點失落，楊昆弼的爸爸楊昭奮說，這次比賽無緣晉級決賽，雖然有點失落，但仍肯定兒子表現，而且他還年輕仍有機會為台灣奪牌。

楊昆弼的爸爸表示這次參賽可以累積經驗，年輕失敗沒有關係，繼續磨練下次奧運有信心為台灣奪牌；媽媽高明雪也說，年輕人就是要磨練，刀就是經過千錘百鍊才變得銳利，希望經過這次比賽的洗禮，能讓兒子好好磨練，3年後的奧運可以在為台灣奪牌。