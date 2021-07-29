環保署近日檢討紙容器回收清除處理費率，處理費的徵收是向製造及進口紙容器業者徵收，並做為補貼處理業作為紙容器回收處理的費用，但現行補貼費率遠高於徵收費率，造成支出遠超收入，但經與相關公會及業者討論，建議於明年1月或7月來實施，環保署目前暫停調整，將整體考量，取得共識後，再予實施。

環保署表示，以紙盒包為例，現行紙盒包徵收費率每公折3.32元，110年6月4日前補貼費率為每公斤7.25元，補貼費率遠高於徵收費率，造成支出遠超過收入。為調整合理回收機制，減少徵收與補貼的差距，環保署研擬，由現行每公斤3.32元，分三階段來調整為每公斤5.79元、6.44元到7.76元。

而以紙餐具為例，現行紙餐具徵收費率每公斤5.4元，補貼費率為每公斤7.25元；補貼費率也遠高於徵收費率，為了減少徵收與補貼的差距，研擬調整徵收費率到每公斤9.06元。

環保署指出，紙容器回收清除處理費的徵收，係為延伸紙盒包或紙餐具製造者及進口業者責任，向製造及進口的業者徵收，並不是向餐飲業者來徵收。至於紙容器徵收及補貼費用的差距，需要相關關係人共同努力調整，以維護好不容易建立起來的回收處理體系。