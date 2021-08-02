新港市區奉天宮前中山路等周邊道路店家、住宅泡在水裡，災情慘重。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

雨量破300毫米 市區淹大水 新港鄉中午起停班課

中央氣象局統計顯示，嘉義縣新港鄉自今2日零時至中午12點，累積雨量已破300毫米，全台第一，不僅新港市區奉天宮前中山路等周邊道路店家、住宅泡在水裡，許多村落也傳積水淹情況，縣府考量有致災之虞，緊急宣布今中午12點起，新港鄉停止上班、停止上課。以及高雄市也宣布，高雄市桃源區寶山國小今天停止上班、上課。

另受到強烈西南氣流及低壓帶滯留影響，嘉義縣持續下著大豪雨，基於可能致災及民眾安全考量，嘉義縣政府依據天然災害停止上班及上課作業辦法第9條規定，授權18鄉鎮市長依轄區豪大雨現況，自行決定2日下午是否停班停課。

同時，高雄市桃源區寶山國小因為連校道路被豪雨中斷且無替代道路，考量交通安全，高雄市政府宣布，高雄市桃源區寶山國小今天停止上班、上課。

總計今天中午起共有3地區停班停課，包括雲林縣北港鎮、嘉義縣新港鄉、高雄市桃園區寶山國小。