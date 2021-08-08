原盧碧颱風引進旺盛西南氣流，德基水庫進流量衝高10倍，水量一天進帳1718萬噸，創今年最高紀錄。大甲溪發電廠指出，德基水庫8日上午7時水位來到1395.7公尺，有效蓄水量1億4038萬噸，蓄水率從昨天66.2％竄升至75.41％，距離滿水位還有13公尺，再2個颱風就滿了！

熱帶低壓過境中台灣，豐沛雨量挹注大甲溪上游、支流及野溪，讓德基水庫大進補。根據氣象局德基觀測點數據，過去48小時累積雨量高達247.5mm，明顯雨勢讓德基水庫昨進流量一舉衝高10倍，最高來到每秒280立方公尺。

德基水庫集水區恢復綠水環繞，經濟部水利署水庫水情資料顯示，德基水庫8日有效蓄水量1億4038萬噸，較昨日增加約1700萬噸，蓄水率為75.41％。水位短短一天迅速爬升5公尺，目前來到1395.65公尺，距離滿水位還有13公尺。

大甲溪發電廠指出，大甲溪因中、下游雨量豐沛，流量穩定，目前大台中用水供應無虞；德基水庫雖已達發電標準，仍審慎面對水情，依水利署指示全力蓄水，維持「只進不出」，近期非必要不會放水，以備戰秋冬枯水期。