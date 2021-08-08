(17：15更新)中央氣象局發布豪雨特報，西南風影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(8)日高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，台南地區及新北山區有局部大雨發生的機率，午後各地山區易有局部較大雨勢發生的機率，請注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防淹水。此外，氣象粉專《天氣風險WeatherRisk》提醒，位於菲律賓東方的低氣壓，未來兩天有發展趨勢，後續可能往台灣東南方移動。

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氣象局表示，明(9)日西南氣流逐漸減弱，仍易有短延時強降雨；台灣中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，苗栗、東南部地區及澎湖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及金門、馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，午後北部地區及各地山區並有局部大雨或豪雨發生的機率。

豪雨特報。(圖/氣象局)

氣象粉專《天氣風險WeatherRisk》今天表示，另外要注意的是位於菲律賓東方的低氣壓，未來兩天有發展趨勢，目前模式都對這個低壓有發展的反應，後續可能往台灣東南方移動，是本周天氣的變數，有可能使午後熱對流發展更旺盛，雖然主流歐美模式預報不看好此系統周三之後的發展，但還是要觀察實際發展的強度。