台鐵南投集集線公路邊坡發生嚴重崩塌，鐵軌被土石流覆蓋，集集站到車埕站暫時不通，台鐵拚15日上午8時搶通恢復行車。（台鐵提供／盧金足南投傳真）

台鐵南投集集站到車埕站間，14日凌晨發生邊坡滑落災情，預計15日上午8時恢復行駛。（台鐵提供／盧金足南投傳真）

連日豪大雨爆發災情，南投集集站至車埕站間，土石流衝進南投集集線隧道，約5公尺的軌道遭土石覆蓋，14日因路線中斷，列車無法通行，有民眾到集集旅遊，即因列車影響，只好改搭接駁車，台鐵局表示，拚15日上午8時搶通恢復行車。

昨日凌晨1時40分台鐵局接獲台鐵人員通報，台16線處有大範圍邊坡崩塌，鐵路恐連帶遭受影響，火速派出工程員至現場進行安全檢查，昨日凌晨3時12分起，集集站至車埕站間目前路線暫時不通。

台鐵局表示，到現場勘查在集集與水里間，集集線2號隧道與3號隧道的上方，出現邊坡滑落情形，而且還衝過隧道的頂端，滑落至公路側邊，還有土石流從隧道連接段維修通道，擠進隧道覆蓋軌道。

台鐵搶修之前，先檢查隧道的結構壁體，見因有擠壓情形，須確認隧道結構檢查安全無虞，才展開搶修集集站至車埕站間，由於路線不通，南下、北上列車都有延誤情形，受影響車站包括集集、水里、車埕，預計恢復通車時間為15日上午8時。

被稱為「集集小火車」台鐵集集火車支線共構道路的南投台16線，昨日凌晨1時許，台16線12公里路段，難擋連日豪大雨沖刷，發生山壁大坍塌，落石和泥流還有大型樹木堆滿路面，集集及水里往來的公路及鐵路交通全部中斷，公路總局信義工務段緊急調派機具搶修，昨日公路已恢復通車。

當地民眾說，不幸中的大幸，台16線12公里路段且該路段，在2009年8月莫拉克風災時，路基遭嚴重掏空，釀成12人傷亡，這次發生坍崩幸好沒有人車波及。