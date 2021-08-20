基隆二信高中廣設科5名學生林炘楷、羅郁琁、李柔蒨、余幼稜及張永翰，以「潮廢」為作品主題，榮獲德國紅點設計獎。（二信高中提供／張穎齊基隆傳真）

德國紅點設計獎成績揭曉，基隆二信高中廣設科5名學生以「潮廢」為作品主題，創造出「海廢泡麵」，外表乍看是一般泡麵，掀開後看到的是漁網構成的麵條，油汙般漆黑的湯配料則是灑上各種塑膠微粒，引發人民省思海洋廢物的問題，也因此贏得青年組品牌與傳達設計類「紅點獎」，為台灣爭光。

德國紅點設計獎是全球三大設計比賽之一，參賽者來自全世界專業設計師及大學設計科系師生同台競技，獲獎難度極高，素有設計界奧林匹亞的尊稱，每年吸引超過60個國家，上萬件作品投稿。

今年剛畢業的林炘楷、羅郁琁、李柔蒨、余幼稜及張永翰等5位同學合作完成「潮廢」作品，並進軍國際舞台，終於在他們滿18歲的這一年，拿到第1座紅點設計獎，成為自己最好的畢業禮物。

二信高中廣設科五位獲獎同學，今年的畢業展作品選定離校最近的正濱漁港及阿根納遺址做為設計起始點，期待利用「潮廢」文創園區的再造讓這座曾經繁華的漁港再次熱鬧起來，用潮流與潮汐共有的「潮」，與海洋廢棄物的「廢」做結合。

林炘楷表示，他們希望為基隆設計出一個文創園區，含括「阿根納」、「滴答市集」、「文創基地」、「創作者工廠」四大區域，其中為呼籲海廢議題，更創造出「海廢泡麵」，利用藝術、海洋碎片及歷史遺址與生活美食結合，提醒人們更重視「海廢」議題。

二信高中表示，廣設科將在9月10日於基隆市東岸大樓進行「經典榮耀作品成果特展」，展出作品除了自2017年至今榮獲3次德國紅點設計獎的作品外，也會有全國學生美術及專題競賽的經典代表作。