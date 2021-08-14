作為全球最為知名、吸金的電影系列—《星際大戰》，此部作於 2015 年由迪士尼以重啟的形式推出了全新《星際大戰》三部曲，不僅如此，在迪士尼影業的規劃下，《星際大戰》更是以前傳影集、外傳電影與動畫作於近年再掀起一波波的熱潮，讓觀眾對於此系列的發展可是期待不已，不過最叫大家期待的，或許就屬籌備多時的「星際大戰主題飯店」了。不過根據最新消息指出如果想要入住「星際大戰主題飯店」的粉絲，或許得先準備個 13 萬台幣才有機會在飯店裡待上一晚？

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由喬治盧卡斯於 1977 年所推出的《星際大戰》系列或許可說是影壇現今最為長紅，也最「吸金」的電影 IP 了。《星際大戰》系列以遙遠的銀河系作為背景，有著一群擁有著深厚原力、意志力強烈的絕地武士，對抗著統治銀河系的帝國軍的長遠故事，其中透過了絕地武士的崛起、反抗軍與帝國兵之間的對決，再來是父子情感的拉扯、糾結，以及《星際大戰》系列上映之時，正巧為美國歷經了越戰慘敗時期，也因此《星際大戰》不僅僅為一齣影劇電影，更傳遞了美國民眾的復興與小人物精神，而使得《星際大戰》系列影響遠播。

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而隨著迪士尼影業於 2015 年推出全新的《星際大戰》系列，並且陸續推出了外傳電影、影集以及動畫作，重新將這波「星際熱潮」推向了最高潮，不僅如此，迪士尼影業更在 2019 年宣布將開設全球首座「星際大戰：銀河星際巡遊Star Wars: Galactic Starcruiser」的主題飯店，並且會與加州迪士尼樂園園區內的「星際大戰：銀河邊緣」遊樂設施相結合，叫全球影迷可說是期待不已。

雖然在去年受到疫情影響的緣故，因此「星際大戰：銀河星際巡遊」主題飯店延遲至 2022 年才會開幕，不過在此座飯店的美術設定照隨之曝光之下，外媒也在昨日公開了預定的入住與體驗價格。

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從最新報導可看到，如果單純體驗飯店裡的相關遊樂設施或餐廳的話，一人為 1209 美金，等同於台幣 33527，入住一晚的話為一人 4809 美金，換算為台幣為 13359.2 元，而如果是三位大人一位小人入住四人房的價格，則會是每位旅客要價美金 5999，台幣為 166359.4。

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看到這裡，是不是讓大家相當驚訝呢？由於即將開幕的「星際大戰：銀河星際巡遊」主題飯店不僅僅是飯店以《星際大戰》元素作為擺設，其中還可體驗到飯店裡的互動式體驗、遊樂設施以及餐飲，不僅如此，上述的價格還包含著迪士尼樂園裡的「星際大戰主題設施」遊玩門票，雖然看到這裡，不少民眾或許可以體會為什麼入住一晚的價格如此之高，然而要價 16 萬的金額對於許多粉絲來說，仍是項吃不消的價格。

有鑒於「星際大戰：銀河星際巡遊」主題飯店目前尚未開幕，也因此我們無法知曉實際入住、遊玩的情形，而這座飯店屆時是否真的會讓粉絲們驚艷呢？一切還只能等到「星際大戰：銀河星際巡遊」於明年開幕才會揭曉了。如果想知道更多消息，還請持續鎖定 JKF 的後續報導。

(本文由 JKF 提供)