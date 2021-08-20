淡古Facebook同步進行限時限量的「跟著淡水古蹟做運動 送維多利亞地磚坐墊」抽獎活動(淡水古蹟博物館提供／戴上容新北傳真)

台灣奧運奪牌數創下歷史新高，帶起全民運動風潮，新北市兒童藝術節更是搭配全國運動會更是以怪獸競技場為主題，打造線上運動慶典，淡水古蹟博物館變身健身房與大家一起動茲動，精心設計一套4種的古蹟運動式，「古more泥健身房」即日起正式開課。

新北市立淡水古蹟博物館今年創意活動一波接一波，線上線下各有突破與創新作為，從微量歷史元素的微波料理影片，到情境式Podcast節目「淡博名利」，皆獲熱烈支持。

今（20）日在淡古YouTube上架的最新影片「古more泥健身房」再度刷新大眾對古蹟的印象，直接把淡水紅毛城及前清英國領事官邸的古蹟設施變成系列健身動作，不但經過專業健身教練認證，並由館員扮演新北兒藝節淡古代表怪獸「水泥怪」，英國領事及僕役也回到現在來領操，帶著大家一起輕鬆做操，活絡筋骨兼認識古蹟。

另外，在淡古Facebook同步進行限時限量的「跟著淡水古蹟做運動 送維多利亞地磚坐墊」抽獎活動，歡迎有興趣的人把握機會參加。

「古more泥健身房」影片示範一套4種的健身操，包括「升旗早安式」、「開窗通風式」、「網球整地式」及「早起按鈴式」；「升旗早安式」將淡水紅毛城每日早上的升旗日常，設計成二頭彎舉動作，強化手臂肌耐力。

「開窗通風式」靈感源於英國領事改自城牆砲口的落地窗，設計向外推的開窗動作。「網球整地式」點子來自草地網球場的鐵製把手滾輪，要拉動它的姿勢就像現在流行的深蹲。

「早起按鈴式」則是模仿領事按僕役呼叫鈴的動作，轉換成屈肘、捲腹等姿勢。淡古館長黃麗鈴表示，淡水古蹟專屬的健身操簡單又有趣，從動作中就能認識古蹟，讓學習歷史不是枯燥的過程，而是在汗水中快樂的學習。

配合新北市政府防疫措施，淡古目前開放淡水紅毛城、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）、滬尾礮臺等3處古蹟採線上預約（https：／／reurl.cc／O0ngK9）入館，淡水海關碼頭A棟、淡水街長多田榮吉故居、淡水日本警官宿舍及得忌利士洋行則採現場容留人數管制。更詳細的參觀資訊可上淡古官方網站www.tshs.ntpc.gov.tw查詢。