明安(8938)下午舉行法說會，美國高爾夫球產業自2020年下半年起表現熱絡，明安指出，過去產業可能有傳統淡旺季之分，但自去年下半年起都是滿單的情形，預期在美國打球人口和下場次數增加之下，熱絡會持續一段時間，由疫情所帶大量高爾夫新參與者並非短期效應，未來幾年榮景可望持續。

美國高爾夫市場歷經2020年的震盪，整體市場反而因疫情而受惠，明安指出，去年5月解封後整體市場有大幅反彈成長，動能持續到2021年上半年，較上一個正常的年度2019年，成長幅度高達35%。球具與銷售終端市場庫存水位全年一直持續在低檔，各大品牌拉貨力道強烈。

現階段東南亞疫情嚴峻，越南疫情也很嚴重，明安越南廠區配合當地政策停工，公司表示，訂單已轉移至大陸廠區生產，至目前為止，今年度訂單沒有受到影響，但生產計劃和出貨會遞延，已和客戶有所溝通，在越南新廠與產能的擴充計畫不變。

明安指出，越南同奈省相比其它胡志明其它省分來說，疫情新增人數相對是比較低，但當地疫情還是很嚴峻，8月起同奈工業區依政府規定停工，復工日期得依照政府規定無法預測。明安說，越南地區的3600名員工，疫苗施打人數已到1500人，希望未來疫苗覆蓋率增高，在比較安全的情形下，可以開工，現在將越南訂單轉移到大陸廠區生產，希望疫情平緩下來後，越南廠在來追趕進度。