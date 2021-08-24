《聯聚城市稻田--人禾好時》規畫2個展區，在長長中島桌上列出一年廿四個節氣，隨著時節的變化，帶大家進入水稻的生長進程。（盧金足攝）

聯聚建設七期工地玩創意，利用施工前空檔，於台中市中心市政路、惠來路千坪角地，打造城市稻田鏡屋展館。（盧金足攝）

聯聚城市稻田《人禾好時》展覽館，提供限量種籽卡等禮品兌換，展覽為期一個半月，讓大小朋友在城市之中體驗親近土地的感動。（盧金足攝）

建商在基地動工前大都會設置圍籬隔絕工地，但聯聚希望能讓空置期的基地，有更溫暖、友善鄰里的空間。（盧金足攝）

台中市七期寸土寸金，位於精華地段上千坪角地，出現令人驚艷的綠色稻浪景觀，第一期租植收割後，再於沃土種植第二期稻作，主辦的聯聚文教基金會特別打造《人禾好時》城市稻田鏡屋展館，規畫貨櫃屋展覽空間，成為最夯打卡熱點，上周末甫開幕就吸引很多民眾來參觀，親子走在田埂上，生機盎然的稻作伴著泥土香，稻田化身戶外教室，傳達人和大自然的和諧之美。

誰是這片城市稻田的農夫？竟然是惠文、惠來國小的學童，該計畫由聯聚文教基金會發起，邀請學童戴著斗笠下田插秧，讓動工前的基地，變身為校園外的食農教室，而風吹稻浪的都市奇景，也成為民眾的討論熱點。

聯聚建設七期新的基地，在動工之前化身鄉村的稻田之美，利用施工前空檔，將位於市政路與惠來路的千坪角地，營造城市稻田鏡屋展館，貨櫃屋展覽空間，由鏡面包覆映照水稻成長及周遭城市地景變化，夜間燈光映照七期夜景別具特色。

聯聚總經理王于娟表示，一般來說，建商在基地動工前都會設置圍籬隔絕工地，但聯聚希望能讓空置期的基地，有更溫暖、友善鄰里的可能，七期在都市化之前是片稻田，長輩們常常會回憶、講述這段歷史，過去農業時代有許多美好，值得我們回溯，人與土地相互依賴關係，值得傳承，因此有了城市稻田的起心動念。

「哇！七期高樓大廈中，出現這塊稻田！」 行經七期的民眾直呼「好美！好感動！」聯聚建設說，受到農糧署相關政策的鼓勵，學校近來也非常重視孩子的食農教育，但受限於校園空間，較難讓孩子們有完整的體驗，所以當聯聚邀請周邊學校，一起參與稻田認養的時候，很快就獲得支持。

聯聚城市稻田的食農教育計畫相當完整，在插秧體驗前，聯聚先請稻作專家到學校，為孩子們講解稻米知識，插秧時，由專業青農組隊，帶孩子分別體驗純手工插秧，以及機械插秧車的搭乘，感受傳統與現代科技經驗的對比。

王于娟表示，九月中將有設計師帶孩子進行藝術創作，透過教案引導，以「小小理想地」為主題，與孩子們重新思考人與城市、土地之間的關係。

十月初，孩子們將會再度回到城市稻田中，完成稻米收割，最後孩子們的農事成果將被裝進紀念米袋，每一位參與學童都將能夠品嘗到，從城市稻田長成的白米飯。

參與計畫的孩子們分享「聽奶奶說過以前的人都要種田，但從來沒有嘗試過」、「原本覺得泥土髒兮兮的，但實際體驗之後覺得很好玩」老師們也表示，這樣的接觸機會，有助於孩子尊重大自然與食物。除了孩子們參與的食農教育內容外，聯聚也規劃古早味割稻飯、控窯體驗，讓大人們也能重溫農事傳統，感受來自土地的生命力。

城市稻田中央的兩間鏡面貨櫃屋，規畫為城市稻田的聯動展覽《人禾好時》，受疫情影響延長與市民見面的時間，隨著二期稻作成長，終於可以揭開序幕。

聯聚城市稻田《人禾好時》共規畫兩個展區，在長長的中島桌上列出一年廿四個節氣，隨著時節的變化，帶大家進入水稻的生長進程，並對照人們生活軌跡的變化，展場中還有許多稻米趣味科普知識，以互動方式呈現。

除了靜態展覽外，亮點攤位也同樣吸睛，並提供展覽限定的米香仙草，及限量種籽卡等禮品兌換，展覽為期一個半月，周末開放，希望能讓大小朋友，多個周末新去處，在城市之中體驗親近土地的感動。