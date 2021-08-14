幾波豪大雨帶來豐沛雨量，德基水庫連日來進帳不少，14日水位來到1403.18公尺，蓄水量1億6712萬噸，庫容率89.65％。大甲溪電廠表示，由於目前水位已達運用規線以上，自12日起進行常態性發電放水。
大甲溪發電廠指出，德基水庫今日水位1403.18公尺，蓄水量1億6712萬噸，庫容率89.65％，入流量42cms。
大甲溪發電廠表示，德基水庫目前水位已達運用規線以上，自12日起進行常態性發電放水，目前維持一部機發電，因系統需求有升降現象，平均50至55cms發電水量。
幾波豪大雨帶來豐沛雨量，德基水庫連日來進帳不少，14日水位來到1403.18公尺，蓄水量1億6712萬噸，庫容率89.65％。大甲溪電廠表示，由於目前水位已達運用規線以上，自12日起進行常態性發電放水。
大甲溪發電廠指出，德基水庫今日水位1403.18公尺，蓄水量1億6712萬噸，庫容率89.65％，入流量42cms。
大甲溪發電廠表示，德基水庫目前水位已達運用規線以上，自12日起進行常態性發電放水，目前維持一部機發電，因系統需求有升降現象，平均50至55cms發電水量。
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