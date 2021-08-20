北京日報用戶端報導，中國工程院院士鍾南山20日在第五屆中國—阿拉伯國家博覽會大健康產業論壇暨第三屆「互聯網＋醫療健康」應用大會上發表視頻演講，針對中國疫苗有效性、加強針、德爾塔毒株等當前廣受關注的話題作出了最新研判。

鍾南山表示，對此前廣州疫情的研究表明，國產滅活疫苗對德爾塔毒株總體保護率接近60％，重症保護率為100％。最新的資料顯示，接種國產滅活疫苗第二劑後6個月再接種一劑，抗體水準增幅達到10多倍。80％以上的人口接種疫苗之後，中國可以建立有效的群體免疫。

目前，中國大陸有9款疫苗已經附條件上市或者緊急使用。「那麼中國的疫苗有沒有用？」鍾南山列舉了幾項最新研究成果。其一是有關中國科興疫苗在智利實際應用的情況，由智利衛生部人員於今年7月發表在《新英格蘭醫學雜誌》上。資料顯示，通過對16歲以上的1000多萬人接種科興疫苗情況的研究，得出科興疫苗預防新冠病毒感染的有效率為65.9％，預防住院有效率為87.5％，預防重症為90％，預防死亡為86％。鍾南山表示，這說明科興疫苗對新冠病毒有很好的預防作用。

另一項研究發表在《柳葉刀》上，研究顯示，科興疫苗在土耳其的有效率達83.5％，同時沒有出現因為接種疫苗而產生嚴重不良反應和死亡的報告。鍾南山介紹，這項研究同樣表明科興疫苗對接種者有很好的保護效果，並且安全而具有耐受性。

關於當前受到關注的德爾塔毒株問題，鍾南山介紹，目前的實驗室研究表明，科興等國產疫苗對德爾塔毒株的防護效果有所下降，但仍然「很有效」。

不久前的廣州疫情中，共有153人感染德爾塔毒株。鍾南山介紹，通過對接種國產疫苗患者與未接種患者的對比，發現國產滅活疫苗對德爾塔毒株有保護作用，總體保護率接近60％，對中度症狀保護率為70％，對重症病人的保護率則達到了100％。這項研究近幾天剛剛在期刊《新發微生物與感染》（Emerging Microbes Infections）上發表。

接種疫苗多久之後，免疫功能會出現下降？鍾南山分別列舉了以色列和美國的相關資料。以色列是全球疫苗接種率最高的國家，病例一度急劇減少。接種初期，以色列使用的輝瑞疫苗保護率達95％，但在半年之後，保護率降到了39％。

鍾南山指出，這說明mRNA疫苗的有效率能夠維持半年時間。美國的確診病例數在8月也出現反彈。鍾南山認為，可以估計，疫苗的保護率通常是在接種半年之後就下降了。

「滅活疫苗或mRNA疫苗，接種之後半年，免疫功能都有明顯的下降。各個國家都在探討如何強化疫苗的免疫作用。接種滅活疫苗和mRNA疫苗的國家都在試驗接種兩劑後6個月再加打一劑的效果。」鍾南山說。根據大陸國內最新研究資料，接種第二劑疫苗後6個月再接種一劑，抗體水準有明顯增加，增幅達到10多倍，且接種後再過6個月還維持在比較高的水準。

「看起來這是一個很有希望的加強免疫的辦法。」鍾南山介紹，目前國外接種mRNA疫苗後強化免疫水準的資料尚未統計，大陸國內接種加強針在真實世界的保護效果也有待進一步證明。

中國要達到怎樣的疫苗接種水準才能實現「群體免疫」？鍾南山表示，這與疫苗的有效率相關，還要看病毒的傳播係數。「中國疫苗的有效率大概是70％左右，那麼中國需要全部人口的80％以上接種疫苗，才能夠建立一個有效的群體免疫。現在，中國的疫苗接種率大概到今年年底可以達到80％以上。」