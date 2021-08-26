輝瑞（Pfizer Inc）周三宣布將向美國監管機關申請使用第三劑新冠疫苖的許可，該公司並表示，其兩劑型新冠疫苗的加強劑使抗體提高為3倍以上。

輝瑞和其德國合作夥伴BioNTech預計在本周末以前，完成新冠疫苖加強劑在美國供16歲以上人群使用的申請送件。

美國衛福部此前宣布將於9月中旬全面開放接種第三劑輝瑞和莫德納新冠疫苗，只要已完整接種兩劑輝瑞和莫德納疫苗至少8個月就符合補打加強劑的資格。這項計畫尚待美國食藥管理局（FDA）和美國疾病管控和預防中心（CDC）批准。

美國CDC周二發布周報，證實在Delta新冠變種病毒入侵後，該國已完整接種疫苗的人出現所謂「突破性感染」的情況已經增加。報告指出，在5月至7月25日這段期間內，洛杉磯郡約25%的新冠病毒確診者已經完整接種疫苗。CDC依據來自洛杉磯郡的定群研究（cohort study）等數據，來判定美國人是否需要追加第三劑疫苗以增強保護力。

《華爾街日報》周三則報導，這個為期8個月的接種間距可能縮小至6個月。

CDC外部顧問委員會將於下周一召開會議審查臨床數據。

輝瑞表示，306人在接種完第二劑輝瑞新冠疫苖後5至8個月內接種了第三劑，試驗結果顯示其中和抗體是注射完第二劑後的3.3倍。

該公司表示，這項研究亦發現第三劑的副作用與第二劑相似，包括輕度至中度的疲勞和頭痛。

科學家對於抗體下降是否意味著需要大規模補打加強劑仍然看法分歧，但以色列等國家仍堅持開打強劑。

以色列自8月初開始提供年長者施打加強劑，並自本周起將接種加強劑的年齡層擴大到30歲，該國宣稱第三劑有助於增強對抗高傳染性Delta新冠變種病毒的保護力。

美國總統拜登也曾表示，這是保護自己免於受到新變種病毒侵害的最好辦法。

但世界衛生組織總幹事譚德塞表示，新冠疫苗加強劑的好處和安全性數據尚無定論。

輝瑞和BioNTech並計畫在未來幾周向歐洲藥品管理局，以及世界各地的監管機關提交加強劑的相關數據。