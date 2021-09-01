愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）周二宣布，愛爾蘭將在10月取消幾乎所有的防疫限制。

在新冠疫情肆虐下，該國曾是歐洲封鎖時間最長的國家之一，如今則成為這片歐洲大陸上推展新冠疫苖最成功的國家之一。

近幾周來，愛爾蘭政府受到舉辦現場活動的產業猛烈批評，因為英國的疫苖接種率較低，卻已在7月19日取消大部分防疫限制。

愛爾蘭政府周二宣布自10月22日起，將取消進入酒吧和餐廳必須出示新冠疫苗接種證明的規定，對參加室內和室外活動的所有人流管控措施也將取消。

作為分階段鬆綁防疫限制計畫的一部分，該國政府建議下周起以 60%的容留量重新開放劇院和電影院，並自9月20日起讓非必要業務從業人員重返辦公室。

總理馬丁表示，由於我們疫苗接種小組的努力，且由於各位負起責任接種了疫苖，現在我們將進入這場大流行病的全新階段。

愛爾蘭幾乎90%的成年人都已經完整接種疫苗，12歲以上人口的接種率也達到了8成。

不過總理馬丁仍提出警告，在可預見的確診數下滑之前，未來幾周感染病例數將增加，他表示：「我們不太可能徹底擺脫這個病毒」。