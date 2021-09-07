疫情延燒近二年，全台力拼疫苗覆蓋率，佳格食品集團為謝謝社會主力，特地結合旗下三大品牌福樂、桂格、天地合補共同捐贈佳格好事包，於10月起陸續分送1919食物銀行據點及三重區公所，謝謝接種疫苗的社會主力。

佳格食品集團集結旗下桂格、福樂、天地合補三大品牌，設計兼顧營養與健康的「佳格好事包」，預計將派發至1919食物銀行各據點及三重區疫苗接種站，謝謝願意前來施打疫苗的民眾。

持續奉獻的社會主力 1919食物銀行協助成就全台保護力佳格觀察到防疫期間仍需持續照顧家庭，肩負經濟重擔的社會主力，多是最先付出、最晚受到照顧的一群人，進而發起公益關懷活動，特別攜手1919食物銀行遍布全台的服務據點，讓已經接種疫苗的民眾可以到這些地方來領取佳格好事包，各據點服務時間及分送數量不定，詳情請洽1919食物銀行。

1919食物銀行總監張謙方也表示，佳格跟1919食物銀行有多年的合作情誼，早在2012年起，佳格食品就默默長期捐助1919食物銀行各種食品物資高達5100萬之多，非常多弱勢族群收到來自佳格的心意；這次也樂見在疫情期間具有正向關懷的公益活動，1919食物銀行也全力協助，盼傳遞更多關懷給社會大眾。

加個好事！佳格食品集團今日捐贈三重區公所三萬份佳格好事包除了1919食物銀行外，同步與三重區公所合作，提供三萬份佳格好事包捐贈給三重區的疫苗接種站，為近日來往來奔波的民眾加油打氣，盼打完疫苗後好事持續發生！

今日的捐贈儀式由三重區長陳奇正出席，陳區長表示「感謝企業想到深受經濟影響的民眾，鼓勵民眾接種疫苗是公所的職責，感謝佳格的公益物資，為民眾加油打氣，也盼民眾團結一致共同防疫。」

為感謝這群社會主力，「佳格好事包」的營養健康補給包含：福樂保久乳、桂格穀粉系列、桂格保健精華飲、天地合補消化菌粉等，佳格行銷經理王馨敏表示「社會中堅主力往往都是最先付出、但最晚受到照顧，佳格從年初到現在已捐贈超過35萬份物資關懷弱勢，這次期盼台灣的社會主力感受到支持」感謝每位堅守崗位的社會中堅，盼打疫苗後好事持續發生、大家繼續攜手期待疫情過後的台灣越來越美好。」