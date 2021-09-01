打2劑疫苗突破性感染案例增加，疫情指揮中心發言人莊人祥今日公布數據，接種2劑疫苗14天後確診的本土個案目前有8例，均是施打AZ，經過基因定序確認後，皆是感染Alpha變異株，目前莫德納在國內尚未發現有突破性感染狀況。

莊人祥今於疫情記者會中表示，突破性感染定義為完整接種2劑14天後感染，每周3會公布突破性感染病例，8月15日接種後14天，總共有66萬人完成2劑疫苗，突破率為1884%。

莊人祥說，目前本土累積8例突破性感染，經過基因定序後，確定均是感染Alpha變異株，而這8例都是施打AZ疫苗；另外，莊人祥也補充說，目前國內並未發現莫德納有突破性感染的情形。

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