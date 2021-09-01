台灣想搶疫苗都來不及了！竟然有國家連送來的疫苗也不要？至今為止在國際衛生組織(WHO)統計中，新冠肺炎(COVID-19)確診數與死亡數仍舊是「0」的北韓，二度拒絕接收近300萬劑科興疫苗。

《華爾街日報》引述聯合國兒童基金會（UNICEF）的說法報導，北韓的公共衛生部拒絕接受疫苗。該基金會為世衛組織「疫苗全球取得機制」（COVAX）協助分派疫苗。至於北韓為何拒絕疫苗，報導指出北韓認為疫苗供應量有限，應該將這些疫苗送往疫情更為嚴重的國家。

這並非北韓第一次拒絕接受疫苗援助。今年7月北韓也曾經因為擔憂血栓副作用，拒絕由COVAX提供的200萬劑阿斯特捷利康（AZ）疫苗。

新冠肺炎疫情自2019年底爆發至今以持續超過一年半，根據WHO統計，全球至今確診人數達到217880523例，全球染疫死亡者也已經超過450萬人。人口數約有2567萬的北韓，至今在WHO統計中，仍是新冠肺炎疫情的「淨土」，沒有任何確診病例與死亡病例。

在WHO統計中，北韓仍無任何一例新冠肺炎確診病例。在全球確診數突破2億大關之下，北韓如何持續成為「淨土」？ (摘自WHO)

《華爾街日報》指出，北韓邊境仍舊封鎖，並且在最高領導人金正恩的指示下，在國內持續宣導防疫的重要性，並且也將防範病毒爆發視為攸關國家生存的重要事件。