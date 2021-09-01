台灣想搶疫苗都來不及了！竟然有國家連送來的疫苗也不要？至今為止在國際衛生組織(WHO)統計中，新冠肺炎(COVID-19)確診數與死亡數仍舊是「0」的北韓，二度拒絕接收近300萬劑科興疫苗。
《華爾街日報》引述聯合國兒童基金會（UNICEF）的說法報導，北韓的公共衛生部拒絕接受疫苗。該基金會為世衛組織「疫苗全球取得機制」（COVAX）協助分派疫苗。至於北韓為何拒絕疫苗，報導指出北韓認為疫苗供應量有限，應該將這些疫苗送往疫情更為嚴重的國家。
這並非北韓第一次拒絕接受疫苗援助。今年7月北韓也曾經因為擔憂血栓副作用，拒絕由COVAX提供的200萬劑阿斯特捷利康（AZ）疫苗。
新冠肺炎疫情自2019年底爆發至今以持續超過一年半，根據WHO統計，全球至今確診人數達到217880523例，全球染疫死亡者也已經超過450萬人。人口數約有2567萬的北韓，至今在WHO統計中，仍是新冠肺炎疫情的「淨土」，沒有任何確診病例與死亡病例。
《華爾街日報》指出，北韓邊境仍舊封鎖，並且在最高領導人金正恩的指示下，在國內持續宣導防疫的重要性，並且也將防範病毒爆發視為攸關國家生存的重要事件。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。