輝瑞／BNT取得美國藥證，意謂台灣藥商可直接向BNT代理引進，不過食藥署表示，就算BNT取得美國藥證，台灣藥商還是得進行120天的審查流程。萬芳醫院精神科醫師潘建志認為，要等120天相當不合理，都已通過EUA（緊急使用授權），且已注射至人體內了，「還要耍官腔真無聊」。

潘建志昨（8月31）日於個人臉書粉專《BillyPan潘建志醫師》指出，美國食品藥物管理局（FDA）已批准輝瑞的藥證，台灣藥商若要代理引進台灣，卻要經過食藥署120天審查，「這不合理，修法吧！」都已經取得EUA，注射到人體內了，「還耍官腔真無聊」。

潘建志說，「如果我是衛福部長」，事情會變得超簡單，現在馬上給BNT台灣藥證，有了正式藥證後，藥商可以自行採購或代理，再加上台灣的藥商很厲害、效率也很高，想必搶疫苗會搶得許多國家不要不要的，屆時台灣不但能打完第二劑，說不定還能跟上歐美的腳步接種第三劑。

潘建志認為，衛福部長陳時中只要蓋個章、給個藥證，就什麼問題都解決了，也不會再發生和BNT簽約，遭對方已讀不回的糗事，他向陳時中喊話「商人的事給商人去做，部長專心防疫，不是很好嗎？」

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