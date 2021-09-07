Delta變種病毒來勢洶洶，已有3名機師與1名機師兒子感染Delta且進到過社區，北市萬芳醫院精神科醫師潘建志表示，Delta要進來台灣了，且可怕的是Delta病毒量增加、潛伏期變短，以及病毒存在體內的時間變長，更有學者提出隔離期要從14天延長到18天才夠，認為要把Delta當成是另一種新的病毒。

圖為Delta感染特性曲線圖，病毒量增加、潛伏期變短，以及病毒存在體內的時間變長。(翻攝自 潘建志FB)

潘建志今天在臉書PO出一張Delta感染特性曲線圖，比較Delta變種與其他新冠變種病毒的不同，他指出，Delta病毒在人體內複製更多更快，造成3種明顯的改變，首先是曲線往上移，代表體內病毒量增加，根據大陸研究號稱病毒量增加1000倍，確診個案的PCR結果CT值通常比較低。

潘建志說，其次是曲線往前擴張，潛伏期從5天減少到4天，感染後更快有傳染力，症狀出現更早，造成越短的潛伏期越難防堵，來不及隔離就已傳染別人。

潘建志說，第3點是曲線往後擴張，也就是Delta病毒存在體內的時間變長，有學者認為隔離期要從14天延長到18天。

潘建志說，Delta在人體內的病毒量增加，病毒從口鼻排出後，形成氣溶膠的機率也變大，停留在空氣中更久，傳得更遠，且微粒通過口罩的病毒量也加倍，傳染力上升，在密空間變得更危險，社交距離要拉更遠。

潘建志說，感染Delta後病毒量多，侵入更多人體細胞，破壞力增強，住院和重症比率也增加2.5倍。症狀以頭痛、喉嚨痛、流鼻水和發燒為主，之前的咳嗽、嗅覺喪失變少很多。他認為要把Delta當成是另一種病毒，且不怕痛地去打第2劑、第3劑疫苗，配合更嚴格的個人防護和隔離措施，防疫才有效果。