楊鎮浯縣長昨率團赴台就9項提案與交通部溝通，爭取中央經費補助。（縣府提供）

楊鎮浯縣長昨率團赴台就9項提案與交通部長王國材溝通，爭取中央經費補助。（縣府提供）

白色祕境海洋藝術季，帶給遊客浪漫的觀光體驗。（縣府提供）

金門星光節400架無人機的燈光秀。（縣府提供）

金門星光節五光十色，吸引遊客來到。（縣府提供）

新冠肺炎疫情燒不停，金門全力守護全國唯一零確診，民生經濟建設也持續推動，楊鎮浯縣長昨率團赴交通部就包括建造往返台金線的交通船、金門大橋通車、星光節與海洋藝術季活動經費補助在內的9項提案溝通，獲得支持和正面回應。

楊鎮浯表示，台金線空中交通常因天候停航，霧季期間尤其頻繁，縣府建議打造固定交通船，解決離島交通老問題。交通部長王國材則表示，依澎湖、馬祖建置新船的經驗，平常維運成本非常大，虧損更會造成縣府沉重負擔，建議可先比照今年清明節模式協調高速輪支援，由中央補助縣府於三節及霧季期間「包船」疏運。

楊鎮浯表示，高速船「包船」獲鄉親肯定，縣府感謝中央對這項運作模式的支持，但仍希望交通部就縣府的造船提案進行可行性研議。

交通部另同意補助「金門縣交通控制系統建置計畫」經費3075萬元和將金門縣納入「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」中，並持續比照安心旅遊模式給予補助，協助地區觀光業的推動。

縣府觀光處長丁健剛也說明，今年3月舉辦的星光節，深受金門鄉親及遊客好評，縣府規畫延續、常態性辦理。交通部肯定活動效果很好，未來將於台灣燈會展後，優先提供讓離島、花東縣市移展並補助相關經費。

另外，有關金門大橋通車慶祝活動、海洋藝術季活動經費的補助，以及烏坵碼頭興建工程、前瞻基礎建設-改善停車問題計畫等議題，也都獲得得交通部支持，將再進一步對接各項執行細節。