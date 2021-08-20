幾乎所有的男人都無法原諒老婆出軌，可是一位人夫不斷抓包老妻出軌，雖然一再選擇原諒，最後竟被老婆抱怨是他的錯，嫌棄他收入少，沒能每個月給她10萬元花用，讓他的心好累。網友看到貼文都驚訝不已，認為人夫早該將偷吃成性的老婆放生了。

一名網友在臉書社團「爆料公社app/匿名館」發文寫下被妻子戴綠帽的經歷，文中表示，他與妻子結婚快20年，這些年老婆習慣性出軌，每次都被他抓包，但妻子每次都哭到讓他心軟，最後都原諒她。

但讓人夫心寒的是，妻子每次被抓包都不知道悔改，總把錯算在別的身上，認為自己出軌是正常的，「最近一次出軌又被我抓到，這次連小孩都不原諒她，她又一次哭到我心軟，我還是選擇繼續原諒她，但是我發覺我錯了，她居然說我沒本事每個月賺10萬給她花，就不要管她在外面約x的事，說真的我真的累了，現在腦子裡一片混亂！」

人夫心寒常抓包老婆出軌，卻被怪是自己的錯。（圖／翻攝自爆料公社app/匿名館）

網友看到貼文紛紛勸離， 並留言 「約X跟10萬有什麼關聯嗎？所以她去約X是去用肉體換物質嗎？講那種話是在污辱她自己，不是在污辱你！不要被她的話帶到坑裡去了！慣性出軌怎麼還有理由，反正小孩也不想原諒她了，那就讓她天高海闊自由飛吧！看她能飛多久」、「第一次外遇被抓到或許會改，但是已經是慣性的，怎麼談都沒用，一段時間後就會再次上演」、「「加油！我男友現在也外遇，我正在調整心態面對」。不過也有網友認為，妻子之所以會慣性出軌，都是原PO縱容的結果。