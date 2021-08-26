文組出身年薪也能破百萬！有網友表示，自己是普通文組畢業，雖然家裡沒資源、沒背景，工作打拚十年，成功的從年薪42萬爬到120萬元，並分享教戰心得，貼文一出立刻引起熱議。

一名文組畢業的男網友在「Dcard」發文，分享工作快滿10年的職場經驗，沒資源、沒背景的他全靠自己的努力，從原本月薪3萬5、年薪42萬的職員，一路爬到年薪120萬的副課長。他並寫下9個成功的關鍵，把秘訣傳授給大家。

該名網友表示，想要薪水翻倍首先要找上市上櫃公司，再來因為沒背景沒資源，一定要比別人努力，並且不隨便展現自己的負面情緒、不抱怨，其他訣竅則包括把薪水的四分之一拿去做投資，做任何事交出去前一定要檢查再檢查，問問題前先查資料，思考後再問，29歲前未交女友都在衝事業，同時還要多充實自己、抗壓性要好。

其中「不隨便展現自己的負面情緒、不抱怨」讓許多網友產生共鳴，原PO表示，就算再怎麼不爽也必須忍氣吞聲，為了避免被抓到把柄，原PO從來不抱怨公司，只是在旁邊聆聽同事的抱怨牢騷。

貼文一出立刻引起網友討論，「很佩服你，也覺得你的價值觀很棒」、「第三點是真的⋯職場上沒有真正的朋友」、「覺得滿勵志的」、「我覺得能夠一步一腳印的努力都是難得可貴的」、「雖然不是每個觀點都適用所有人，但職場觀念真的不錯」、「照著自己的步調加油，你很棒」。