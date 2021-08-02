台南下營工寮火警 火勢猛烈黑煙竄天 14:312021/08/02 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 下營區一間工寮中午12點多傳出火警，因內部堆放大量塑膠物品，現場不斷竄出濃濃黑煙、火勢猛烈。（讀者提供／張毓翎台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 現場不斷竄出濃濃黑煙、火勢猛烈。（讀者提供／張毓翎台南傳真） 消防局出動多輛消防車前往灌救，所幸沒有人員受困。（讀者提供／張毓翎台南傳真） 受到西南氣流影響，台南2日持續降下大雨，下營區一間工寮中午12點多傳出火警，因內部堆放大量塑膠物品，現場不斷竄出濃濃黑煙、火勢猛烈，消防局出動多輛消防車前往灌救，所幸沒有人員受困，消防人員現場拉水線，全力灌救中。 這場大火發生在今天中午12點多，消防隊在12點36分接獲通報，立即出動下營分、學甲、官田、將軍、新營、柳營、鹽水及麻豆分前往搶救，由於附近沒有消防栓，水源匱乏，消防人員調派水庫車前往支援，由於今天台南持續降雨，居民希望雨勢能對滅火有幫助。 為台股積蓄反彈力道 外資狂推中型人氣股 報價雙漲 天鈺營運逐季拚高 #火警 #台南 #灌救 #下營 #工寮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 警戒降級 台南做工行善團再出發 04:102021/08/02 地方新聞 美歐訂單撐腰 光聖營收衝刺 04:102021/08/02 產業．科技 PCB擴產助攻 設備廠旺到明年 04:102021/08/02 產業．科技 雨炸南台灣 水漫民宅急撤逾千人 04:102021/08/02 社會新聞 宏碁兩小金虎 H1獲利報喜 04:102021/08/02 產業．科技 《半導體》外資肯定業績、前景啵棒 聯詠一度漲停 11:102021/08/02 財經 天宇6月營收創53個月新高 單月有望轉盈 08:102021/08/02 財經 交通局職員忙拍攝長官戶外視察 裝備竟遭路口傳單阿伯偷走 14:002021/08/02 社會 創今年最大單日降雨量 曾文水庫大進帳 04:102021/08/02 地方新聞 《半導體》業績掛保證 同欣電秒填息 10:192021/08/02 財經 《電子零件》台達電海英俊喊話H2會比H1好很多 外資續挺 10:362021/08/02 財經 社會熱門新聞 喜美蘇花大清水隧道「逆向高速超車」 特斯拉與死神迎面擦身 - 社會 國道跨虛線未打方向燈秒收3罰單 女上訴靠這點成功撤罰 - 社會 男女員警巡邏車內玩車震 27秒活春宮片瘋傳警察局長也收到 - 社會 台灣之光刺青大師病逝！工作中途昏迷送醫 治療2個多月仍辭世 - 社會 台南診所交通車遭沖河中滅頂 駕駛3人被救出喊：快嚇死 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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