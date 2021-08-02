現場不斷竄出濃濃黑煙、火勢猛烈。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

消防局出動多輛消防車前往灌救，所幸沒有人員受困。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

受到西南氣流影響，台南2日持續降下大雨，下營區一間工寮中午12點多傳出火警，因內部堆放大量塑膠物品，現場不斷竄出濃濃黑煙、火勢猛烈，消防局出動多輛消防車前往灌救，所幸沒有人員受困，消防人員現場拉水線，全力灌救中。

這場大火發生在今天中午12點多，消防隊在12點36分接獲通報，立即出動下營分、學甲、官田、將軍、新營、柳營、鹽水及麻豆分前往搶救，由於附近沒有消防栓，水源匱乏，消防人員調派水庫車前往支援，由於今天台南持續降雨，居民希望雨勢能對滅火有幫助。