立委郭國文(中)、交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能(左)會勘國聖港燈塔現況。(郭國文服務處提供／劉秀芬台南傳真)

台南市七股區的國聖港燈塔，位於台灣本島的極西點，歷經3次遷址重建，見證了海岸線倒退及商港的興衰，具有重要的地理、歷史及文化意義。如今外表鏽蝕不堪，地方人士盼政府應在不破壞燈塔助航功能的前提下，積極建置基礎建設及推展觀光。

立委郭國文表示，國聖港燈塔具有象徵性的歷史意義，也是這裡地理及社會經濟活動變遷的見證。且旁邊的頂頭額沙洲的特殊地景，每年都吸引不少觀光客前來拍照、打卡甚至拍攝婚紗。因此是很有潛力的觀光景點。但相較於

極北點的富貴角燈塔、極東的三貂角燈塔及極南點的鵝鑾鼻，觀光設施上卻是有很大落差。

立委郭國文建議，在不破壞環境的前提下，也要完善附近的交通基礎建設，並設置解說牌，讓民眾可以充分了解這裡的歷史文化脈絡。此外，頂頭額沙洲也是攝影同好社群間熱門的星空拍攝點，所有的基礎建設建置應該要避免產生光害。

對此，交通部航港局表示，國聖港燈塔和淡水燈塔是國內唯二鐵塔造型燈塔。針對國聖燈塔之鏽蝕，已有初步的燈塔改建計畫，將加強燈塔表面防鏽及防蝕強度。在未來將設置QR code供民眾掃碼了解這裡的歷史文化脈絡。台南市政府計畫在此處設置台灣本島極西意象裝置藝術，燈塔外觀設計將會與藝術品搭配設計。

台南市政府副祕書長邱忠川表示，市府推廣觀光不遺餘力，觀旅局計畫設置極西意象裝置藝術，與燈塔及沙洲相互輝映，以吸引更多觀光人潮。但此處管轄單位眾多，希望交通部觀光局可以提出整體的觀光藍圖，市府將全力協助。

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能表示，此處為極點漫遊環島打卡點之一，具有觀光價值及潛力，將盡力協調相關單位完善基礎建設。

立委郭國文表示，燈塔的助航功能是首要之務，但也要盡可能兼顧觀光面向。交通道路部分，盼第六河川局改善防汛道路，聯外部分則請市府與風管處來協商。期待維持特殊地景及觀星條件的前提下去完善基礎建設，提升台南西濱觀光的裙帶效益。