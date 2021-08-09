連鎖醫材通路杏一(4175)挾著快篩試劑等防疫商品銷售量加倍，帶動7月營收5.25億元，年成長8.66%，前7月營收達37.06億元，年成長12.22%。

杏一表示，因疫情趨緩搭配快篩試劑等防疫商品熱賣，隨著疫情逐漸解封，加上年初至今的17間新展門市，今年營收動能仍然強勁。

杏一電商部門7月營收年成長達86.12%，除了原本防疫商品與維他命等保健食品持續熱銷之外；這幾年成功開發年輕族群，有效提升婦幼類商品銷售金額年成長271.31%，成為杏一電商部門新的成長動能；法人預估杏一全年營收獲利應可超越過往績效。

杏一截至目前兩岸共計299間門市及22座商場。杏一近期獨家與「中華民國糖尿病學會」、「社團法人中華民國糖尿病衛教學會」，合作推廣糖尿病衛教知識，希望提升民眾健康意識和了解糖尿病相關併發症，計畫一同建構起糖尿病照護網，陪伴全台200多萬糖尿病病友，落實「您家庭的健康管理師」的公司理念。