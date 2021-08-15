日前因應國內疫情爆發，國內中藥材銷售一度爆量，但近日中藥零售商表示，7月起中藥材銷售量一路下滑，並指出平均7至8月的銷售量降約5成，甚至比疫情爆發前來的更低，中藥商說，接種率的提升確實減少民眾購買意願。

國內新冠疫情於今年5月再次擴散，引起不少民眾前往中藥房購買黃耆、紅棗以及甘草等增強防疫力的中藥材，讓5、6月中藥材銷售量一度爆量，但近日有中藥零售商指出，7月起中藥材銷售量一路下滑，並指出平均7至8月的銷售量降約5成，中藥零售商表示，銷售量的減少除經濟因素外，接種率的上升也有影響。

在疫苗的持續施打下，國內疫苗接種覆蓋率截至15日已達38.6％，中藥零售商表示，雖三級管制導致國內經濟重創，讓民眾減少購買意願，但除此之外，接種率的提升令民眾有更安心的感覺，且疫苗的普遍施打讓民眾對於增強免疫力的需求更傾向透過疫苗解決，才讓中藥材銷量大減的情況比預期更嚴重。

隨著5月疫情爆發國內中藥市場供需出現明顯的變動，中藥商業同業公會理事長馬逸才指出，今年5、6月時受國內疫情擴散且疫苗接種缺貨的影響，國內中藥材的銷售量一度爆量，但7、8月時公會中不少中藥零售商成員表示銷量大掉3到5成，且銷量甚至比5月疫情爆發前還低，強調變動幅度大。

中藥零售商表示，銷量大降之後，中藥零售商、中盤商都深受影響，經營上較過去也更為困難，馬逸才說，疫情期間中藥商的運作和藥廠、西藥房一樣深受影響，但卻未被列為衛生福利部紓困對象之一，成為紓困孤兒，馬逸才呼籲，希望政府將中藥商納入紓困範圍，以維持中藥產業的供應鏈穩定。