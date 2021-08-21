南投縣府針對轄內66歲及原住民56歲長輩造冊，自19日一連接種3天，各接種站秩序良好。（陳淑芬攝）

南投縣府為解決長輩COVID-19疫苗接種需求，盤點疫苗剩餘量，針對66歲及原住民56歲長輩造冊，自8月19日起一連3天於13鄉鎮市衛生所及社區大型接種站開打。副縣長陳正昇今天前往漳興國小接種站視察，衛生局表示，南投目前66歲人口已接種者佔約3成，此波接種率若能達到5成，轄區66歲整體覆蓋率可望再提升3成。

中央過去配發南投縣65歲以上長輩接種COVID-19疫苗數量，只足夠接種到67歲。陳正昇指出，為提高疫苗覆蓋率及任何一劑疫苗都不能浪費的角度，縣府全面盤點疫苗剩餘量，針對66歲及原住民56歲長輩進行造冊，透過各鄉鎮村里鄰長協助發放疫苗通知單，自8月19日起至8月21日展開接種。

21日最後一天以造冊人數最多的5大鄉鎮包括南投、草屯、名間、竹山及埔里等5大鄉鎮為主，造冊接種約有3600多人，現場秩序良好。

南投縣衛生局副局長吳美玲表示，目前疫苗接種走「1922預約平台」，經查詢資料顯示，南投縣66歲人口有7040人，僅有2139人已接種疫苗，佔約3成，推估可能是透過家人協助登記施打或在外縣市接種，這波3天的接種率若能達到5成，66歲長輩整體疫苗覆蓋率可望再提高3成。

南投縣府表示，此波疫苗數量有限、調控困難，若未能到場接種者，後續請直接至中央開設的「1922預約平台」登記及預約接種疫苗。